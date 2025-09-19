Presidente Mulino asistirá a la Asamblea General de la ONU y al "Panama Day" del BID.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino , viajará este domingo 21 de septiembre a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde pronunciará su segundo discurso ante este organismo internacional.

Durante su estadía, el mandatario también asistirá al evento "Panama Day", organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que se promoverá a Panamá como un destino de inversión, destacando los proyectos de infraestructura pública en desarrollo, los planes del Canal de Panamá y las ventajas comerciales que ofrece el país, según informó Presidencia.

Además, el presidente Mulino sostendrá encuentros bilaterales con la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

En este viaje, el presidente estará acompañado por su esposa, Maricel Cohen, así como por el canciller Javier Martínez Acha, y los ministros de Economía y Ambiente, Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro, y de Salud, Fernando Boyd.