Presidente Mulino asistirá a la Asamblea General de la ONU y al "Panama Day" del BID.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, viajará este domingo 21 de septiembre a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde pronunciará su segundo discurso ante este organismo internacional.
Además, el presidente Mulino sostendrá encuentros bilaterales con la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
En este viaje, el presidente estará acompañado por su esposa, Maricel Cohen, así como por el canciller Javier Martínez Acha, y los ministros de Economía y Ambiente, Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro, y de Salud, Fernando Boyd.