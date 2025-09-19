Chiriquí Nacionales -  19 de septiembre de 2025 - 13:26

Diputado Jhonathan Vega cierra oficina de atención en Dolega y la trasladará a otro punto

El diputado Jhonathan Vega cerró su oficina de atención en Dolega y notificó al alcalde Miguel Pittí que será reabierto en un lugar más accesible.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La tarde de este jueves fue cerrada la oficina de atención del diputado Jhonathan Vega que operaba en el Municipio de Dolega, provincia de Chiriquí.

El alcalde Miguel Pittí informó que el diputado envió una notificación en la que agradeció por el tiempo en que se le permitió utilizar el espacio municipal y detalló que la oficina será trasladada a otro lugar con mayor accesibilidad para la población.

Con este anuncio, Vega busca garantizar una atención más cercana y eficiente a las comunidades que representa, aunque no se precisó aún la nueva ubicación de la oficina.

