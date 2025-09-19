CSS inaugura Instituto de la Salud de los Trabajadores en Calidonia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmó su compromiso con la salud pública mediante la inauguración del Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, una moderna instalación de la Caja de Seguro Social (CSS) dedicada a la salud ocupacional y a la atención integral de los asegurados.

El acto fue presidido por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, en representación del mandatario. “Inaugurar este Instituto deja claro que el Gobierno no deja sus compromisos a medias. Obra iniciada, obra terminada, y en este caso, concluir obras heredadas es una responsabilidad que cumplimos sin egoísmos ni en busca de aplausos”, expresó.

image

Ubicado en Calidonia, en el edificio que antes albergaba Renta 5, el instituto cuenta con diez pisos en los que se ofrecerán servicios de ortopedia, medicina física y rehabilitación, neumología, cardiología, oftalmología, dermatología, otorrinolaringología y medicina ocupacional.

Entre sus facilidades destacan:

Centro de rehabilitación para el trabajo y readaptación profesional.

Centro especializado en medicina del trabajo.

Sección de química analítica y toxicología.

Equipos de resonancia magnética, tomografía computarizada y laboratorios de salud ocupacional.

Servicios especializados en salud ocupacional y atención integral al asegurado

image

El director general de la CSS, Dino Mon, destacó que el instituto será un referente nacional en prevención de riesgos, diagnóstico oportuno y atención especializada. “Desde aquí integraremos programas que llegarán a cada provincia, a cada empresa y a cada centro de trabajo”, aseguró.

Además de los servicios médicos, la nueva sede concentrará varias oficinas de la CSS, entre ellas la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas, el Departamento de Gestión y Traslado de Pacientes, agencias de atención al asegurado y coordinaciones nacionales de salud y seguridad ocupacional.

El edificio lleva el nombre del doctor Francisco Díaz Mérida, pionero de la salud ocupacional en Panamá, cuyo legado fue reconocido durante la ceremonia.