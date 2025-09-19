El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, sostuvo un encuentro con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, y el embajador Kevin Marino, en el que se abordaron temas relacionados con la seguridad en el Canal de Panamá, programas de asistencia humanitaria y la cooperación para la seguridad regional.
Panamá Nacionales - 19 de septiembre de 2025 - 12:25
Ministro de Seguridad Frank Ábrego se reúne con secretario del Ejército de Estados Unidos
