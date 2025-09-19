Ministro de Seguridad Frank Ábrego se reúne con secretario del Ejército de Estados Unidos.

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, sostuvo un encuentro con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, y el embajador Kevin Marino, en el que se abordaron temas relacionados con la seguridad en el Canal de Panamá, programas de asistencia humanitaria y la cooperación para la seguridad regional.