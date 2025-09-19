Panamá Nacionales -  19 de septiembre de 2025 - 12:25

Ministro de Seguridad Frank Ábrego se reúne con secretario del Ejército de Estados Unidos

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego sostuvo un encuentro con el secretario del Ejército de Estados Unidos y el embajador Kevin Marino.

Ministro de Seguridad Frank Ábrego se reúne con secretario del Ejército de Estados Unidos.

Ministro de Seguridad Frank Ábrego se reúne con secretario del Ejército de Estados Unidos.

Embajada de Estados Unidos
Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, sostuvo un encuentro con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, y el embajador Kevin Marino, en el que se abordaron temas relacionados con la seguridad en el Canal de Panamá, programas de asistencia humanitaria y la cooperación para la seguridad regional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1969087383933976837&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS responde a neurocirujanos y reitera apertura al diálogo

Asamblea Nacional aprueba proyecto de presupuesto del Canal de Panamá para el año 2026

Minsa hace llamado al uso responsable de urgencias pediátricas en Panamá

Recomendadas

Más Noticias