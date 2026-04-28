Panamá Nacionales -  28 de abril de 2026 - 09:30

Suspenden debate del proyecto de bioetanol en la Asamblea

Diputados suspenden el segundo debate del proyecto de Ley 443 sobre bioetanol en Panamá. La discusión se retomará en otro periodo.

Suspenden debate del proyecto de bioetanol en la Asamblea

Suspenden debate del proyecto de bioetanol en la Asamblea

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Momentos de tensión se vivieron en el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá tras la suspensión de la discusión en segundo debate del proyecto de Ley 443, relacionado con el uso de bioetanol en el país.

La medida se dio luego de una reunión entre jefes de bancada, quienes acordaron retomar el debate en el próximo periodo legislativo, lo que generó reacciones encontradas entre los diputados.

La suspensión provocó un ambiente cargado dentro del hemiciclo, con intercambios entre parlamentarios ante la postergación de un tema considerado clave en materia energética.

Proyecto sobre bioetanol

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El proyecto de Ley 443 busca regular el uso de bioetanol en Panamá, un componente que podría incidir en:

  • La mezcla de combustibles
  • Políticas energéticas
  • Impacto económico en el sector

Con la decisión, la discusión del proyecto queda aplazada, a la espera de ser retomada en el siguiente periodo legislativo.

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