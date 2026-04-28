Jubilados piden apoyo para registrarse en CEPANIM: "muchos no manejan tecnología"

El dirigente de jubilados Guillermo Cortés solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) reforzar la asistencia a los beneficiarios del CEPANIM, especialmente a quienes tienen dificultades para registrarse en el sistema digital.
Contenido relacionado: Asamblea ratifica a Antonio Tercero como director del IDAAN: anuncia acciones inmediatas
El dirigente advirtió que muchos adultos mayores no tienen acceso a tecnología o desconocen cómo utilizarla.
En ese sentido, indicó que el MEF habría mostrado disposición para brindar asistencia presencial en el proceso de registro.
Jubilados piden ayuda para registrarse en CEPANIM en Panamá
Cortés también alertó sobre dudas entre familiares de beneficiarios fallecidos respecto a quién puede cobrar el CEPANIM.
Explicó que la ley establece un orden de prioridad:
- Esposo o esposa
- Unión de hecho
- Hijos
- Otros familiares (requieren proceso legal)
En el caso de hermanos u otros parientes, el dirigente aclaró que deben acudir a un proceso de sucesión para poder tener derecho al certificado.
Los jubilados insisten en la necesidad de orientación clara y acompañamiento en el proceso, para evitar errores o exclusión de beneficiarios.