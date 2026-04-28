Panamá Nacionales -  28 de abril de 2026 - 08:15

Jubilados piden apoyo para registrarse en CEPANIM: "muchos no manejan tecnología"

Dirigentes de jubilados solicitan apoyo del MEF para registrarse en CEPANIM ante falta de acceso a tecnología en adultos mayores.

Jubilados piden apoyo para registrarse en CEPANIM

Jubilados piden apoyo para registrarse en CEPANIM

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El dirigente de jubilados Guillermo Cortés solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) reforzar la asistencia a los beneficiarios del CEPANIM, especialmente a quienes tienen dificultades para registrarse en el sistema digital.

Cortés destacó que no basta con informar a los beneficiarios sobre el monto que les corresponde, sino que también necesitan apoyo para completar el proceso.

“Lo que queremos es que los ayuden a inscribirse, a registrarse en las oficinas del MEF”, expresó. “Lo que queremos es que los ayuden a inscribirse, a registrarse en las oficinas del MEF”, expresó.

Contenido relacionado: Asamblea ratifica a Antonio Tercero como director del IDAAN: anuncia acciones inmediatas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049111423351988535?s=20&partner=&hide_thread=false

El dirigente advirtió que muchos adultos mayores no tienen acceso a tecnología o desconocen cómo utilizarla.

“Hay miles que ni siquiera tienen un teléfono, no conocen nada de tecnología”, señaló. “Hay miles que ni siquiera tienen un teléfono, no conocen nada de tecnología”, señaló.

En ese sentido, indicó que el MEF habría mostrado disposición para brindar asistencia presencial en el proceso de registro.

Jubilados piden ayuda para registrarse en CEPANIM en Panamá

Cortés también alertó sobre dudas entre familiares de beneficiarios fallecidos respecto a quién puede cobrar el CEPANIM.

Explicó que la ley establece un orden de prioridad:

  • Esposo o esposa
  • Unión de hecho
  • Hijos
  • Otros familiares (requieren proceso legal)
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049112473769308335?s=20&partner=&hide_thread=false

En el caso de hermanos u otros parientes, el dirigente aclaró que deben acudir a un proceso de sucesión para poder tener derecho al certificado.

“Tienen que ir a un juicio de sucesión para entonces tener el derecho”, indicó. “Tienen que ir a un juicio de sucesión para entonces tener el derecho”, indicó.

Los jubilados insisten en la necesidad de orientación clara y acompañamiento en el proceso, para evitar errores o exclusión de beneficiarios.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pago del CEPANIM no será en efectivo sino en cheque: esto deben saber los beneficiarios

Dirigente de jubilados aclara dudas sobre el pago del Cepanim

CEPANIM 2026: MEF revela la cifra oficial de jubilados inscritos en la plataforma de cobro

Recomendadas

Más Noticias