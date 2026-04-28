Jubilados piden apoyo para registrarse en CEPANIM: "muchos no manejan tecnología"

El dirigente de jubilados Guillermo Cortés solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) reforzar la asistencia a los beneficiarios del CEPANIM , especialmente a quienes tienen dificultades para registrarse en el sistema digital.

Cortés destacó que no basta con informar a los beneficiarios sobre el monto que les corresponde, sino que también necesitan apoyo para completar el proceso.

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“Lo que queremos es que los ayuden a inscribirse, a registrarse en las oficinas del MEF”, expresó. “Lo que queremos es que los ayuden a inscribirse, a registrarse en las oficinas del MEF”, expresó.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049111423351988535?s=20&partner=&hide_thread=false “De nuestra gente hay miles que ni siquiera tienen un teléfono, no conocen nada de tecnología, y por eso desde un principio le he pedido al MEF o al personal del MEF que nos ayude a inscribir, a registrar … creo que el ministro ha comprendido nuestra petición y él anunció que… pic.twitter.com/jUb4SfvBjz — Telemetro Reporta (@TReporta) April 28, 2026

El dirigente advirtió que muchos adultos mayores no tienen acceso a tecnología o desconocen cómo utilizarla.

“Hay miles que ni siquiera tienen un teléfono, no conocen nada de tecnología”, señaló. “Hay miles que ni siquiera tienen un teléfono, no conocen nada de tecnología”, señaló.

En ese sentido, indicó que el MEF habría mostrado disposición para brindar asistencia presencial en el proceso de registro.

Jubilados piden ayuda para registrarse en CEPANIM en Panamá

Cortés también alertó sobre dudas entre familiares de beneficiarios fallecidos respecto a quién puede cobrar el CEPANIM.

Explicó que la ley establece un orden de prioridad:

Esposo o esposa

Unión de hecho

Hijos

Otros familiares (requieren proceso legal)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049112473769308335?s=20&partner=&hide_thread=false “Hay mucha confusión, recibí varias personas que son hermanos o hermanas de personas que ya no están entonces yo les dije por grado de prelación en la propia ley el derecho principal lo tiene la esposa o esposo, luego las personas que están unidas de hecho y después los hijos,… pic.twitter.com/7meK2Feylh — Telemetro Reporta (@TReporta) April 28, 2026

En el caso de hermanos u otros parientes, el dirigente aclaró que deben acudir a un proceso de sucesión para poder tener derecho al certificado.

“Tienen que ir a un juicio de sucesión para entonces tener el derecho”, indicó. “Tienen que ir a un juicio de sucesión para entonces tener el derecho”, indicó.

Los jubilados insisten en la necesidad de orientación clara y acompañamiento en el proceso, para evitar errores o exclusión de beneficiarios.