Asamblea Nacional aprueba proyecto de presupuesto del Canal de Panamá para el año 2026

Canal de Panamá presenta presupuesto de B/.5,207 millones para el año fiscal 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional recibió al ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; al administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez; a la subadministradora, Ilya Espino de Marotta; entre otras autoridades, quienes presentaron el proyecto de presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para el año fiscal 2026, por un monto de B/.5,207.2 millones.

Esta suma también contempla los pagos al Estado por B/.291.1 millones en impuestos y contribuciones sociales.

El presupuesto contempla un aporte directo al Tesoro Nacional de B/.3,193.8 millones, lo que representa un incremento del 14.5% en comparación con el año anterior. Además, se incluyen pagos al Estado por B/.291.1 millones en concepto de impuestos y contribuciones sociales.

Tras la sustentación de la propuesta, y con 13 votos a favor, la Comisión de Presupuesto aprobó discutir el proyecto de ley 309, que establece el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

