MEDUCA lanza licitación para la compra de laptops dirigidas a estudiantes y docentes.

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) anunció el inicio del proceso de licitación pública para la adquisición de computadoras portátiles y licencias Microsoft M365 A3, dirigidas a estudiantes y docentes del sistema oficial. Esta iniciativa busca reducir la brecha tecnológica existente en el sistema educativo panameño y fortalecer el acceso a herramientas digitales de aprendizaje.

Todos los interesados pueden consultar las especificaciones técnicas y requisitos en el portal oficial de contrataciones públicas: Panamácompra.com.

La licitación también incluye la compra de licencias Microsoft M365 A3, que cubrirán un total de 21,000 equipos, a un precio unitario de B/. 220.04, con una vigencia de cuatro años. El precio de referencia para este componente es de B/. 4,620,840.00.