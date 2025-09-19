Panamá Nacionales -  19 de septiembre de 2025 - 10:40

MEDUCA lanza licitación para la compra de laptops dirigidas a estudiantes y docentes

MEDUCA inició el proceso de licitación pública para la adquisición de laptops y licencias Microsoft M365 A3.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el inicio del proceso de licitación pública para la adquisición de computadoras portátiles y licencias Microsoft M365 A3, dirigidas a estudiantes y docentes del sistema oficial. Esta iniciativa busca reducir la brecha tecnológica existente en el sistema educativo panameño y fortalecer el acceso a herramientas digitales de aprendizaje.

MEDUCA: Detalles de la licitación para la adquisición de laptops

  • Acto público No. 2025-0-07-19-99-LP 000092
  • Precio de referencia del acto público: B/. 230,268,640.00
  • Acto de homologación: martes 14 de octubre
  • Apertura de las propuestas: miércoles 12 de noviembre

Todos los interesados pueden consultar las especificaciones técnicas y requisitos en el portal oficial de contrataciones públicas: Panamácompra.com.

La licitación también incluye la compra de licencias Microsoft M365 A3, que cubrirán un total de 21,000 equipos, a un precio unitario de B/. 220.04, con una vigencia de cuatro años. El precio de referencia para este componente es de B/. 4,620,840.00.

