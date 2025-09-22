Laptops del MEDUCA: Especificaciones y detalles de las computadoras para estudiantes y docentes.

El Ministerio de Educación (MEDUCA) dio a conocer las especificaciones técnicas de las computadoras portátiles destinadas a estudiantes y docentes del sistema oficial, conforme a lo establecido en el proceso de licitación para la adquisición de estos equipos, los cuales incluirán la licencia Microsoft M365 A3 integrada.
Laptops del MEDUCA: Especificaciones de computadoras para estudiantes
- Cantidad 531,250 computadoras
- Procesador: CPU + NPU (IA)
- Memoria RAM: 8 GB
- Disco: 256 GB
- Pantalla: 14 pulgadas
- Conectividad: LTE con eSIM integrada
- Bloqueo Anti robo
- Antigolpes y selladas a prueba de líquidos
- Capacitación en IA, garantía y soporte técnico a nivel nacional
- Medición de uso de las aplicaciones instaladas
- Batería de larga duración mínimo de 16 horas
- Precio de referencia unitario: B/348.93
- Precio de referencia por renglón: B/. 198,347,500.00
MEDUCA: Detalles de la licitación para la adquisición de laptops
- Acto público No. 2025-0-07-19-99-LP 000092
- Precio de referencia del acto público: B/. 230,268,640.00
- Acto de homologación: martes 14 de octubre
- Apertura de las propuestas: miércoles 12 de noviembre
Todos los interesados pueden consultar las especificaciones técnicas y requisitos en el portal oficial de contrataciones públicas: Panamácompra.com.
La licitación también incluye la compra de licencias Microsoft M365 A3, que cubrirán un total de 21,000 equipos, a un precio unitario de B/. 220.04, con una vigencia de cuatro años. El precio de referencia para este componente es de B/. 4,620,840.00.