Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2025 - 10:23

Laptops del MEDUCA: Especificaciones y detalles de las computadoras para estudiantes y docentes

El MEDUCA explicó que la licitación también incluye la compra de licencias Microsoft M365 A3, que cubrirán un total de 21,000 equipos.

Ana Canto
El Ministerio de Educación (MEDUCA) dio a conocer las especificaciones técnicas de las computadoras portátiles destinadas a estudiantes y docentes del sistema oficial, conforme a lo establecido en el proceso de licitación para la adquisición de estos equipos, los cuales incluirán la licencia Microsoft M365 A3 integrada.

Laptops del MEDUCA: Especificaciones de computadoras para docentes

  • Cantidad 54,000 computadoras
  • Procesador: CPU + NPU (IA)
  • Memoria RAM: 16 GB
  • Disco: 512 GB
  • Pantalla: 14 pulgadas
  • Conectividad: LTE con eSIM integrada
  • Bloqueo Anti robo
  • Antigolpes y selladas a prueba de líquidos
  • Capacitación en IA, garantía y soporte técnico a nivel nacional
  • Medición de uso de las aplicaciones instaladas
  • Batería de larga duración mínimo de 16 horas
  • Precio de referencia unitario: B/. 472.38
  • Precio de referencia por renglón: B/. 27,294,300.00

Laptops del MEDUCA: Especificaciones de computadoras para estudiantes

  • Cantidad 531,250 computadoras
  • Procesador: CPU + NPU (IA)
  • Memoria RAM: 8 GB
  • Disco: 256 GB
  • Pantalla: 14 pulgadas
  • Conectividad: LTE con eSIM integrada
  • Bloqueo Anti robo
  • Antigolpes y selladas a prueba de líquidos
  • Capacitación en IA, garantía y soporte técnico a nivel nacional
  • Medición de uso de las aplicaciones instaladas
  • Batería de larga duración mínimo de 16 horas
  • Precio de referencia unitario: B/348.93
  • Precio de referencia por renglón: B/. 198,347,500.00
MEDUCA: Detalles de la licitación para la adquisición de laptops

  • Acto público No. 2025-0-07-19-99-LP 000092
  • Precio de referencia del acto público: B/. 230,268,640.00
  • Acto de homologación: martes 14 de octubre
  • Apertura de las propuestas: miércoles 12 de noviembre

Todos los interesados pueden consultar las especificaciones técnicas y requisitos en el portal oficial de contrataciones públicas: Panamácompra.com.

La licitación también incluye la compra de licencias Microsoft M365 A3, que cubrirán un total de 21,000 equipos, a un precio unitario de B/. 220.04, con una vigencia de cuatro años. El precio de referencia para este componente es de B/. 4,620,840.00.

