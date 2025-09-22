Laptops del MEDUCA: Especificaciones y detalles de las computadoras para estudiantes y docentes.

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) dio a conocer las especificaciones técnicas de las computadoras portátiles destinadas a estudiantes y docentes del sistema oficial, conforme a lo establecido en el proceso de licitación para la adquisición de estos equipos, los cuales incluirán la licencia Microsoft M365 A3 integrada.

Laptops del MEDUCA: Especificaciones de computadoras para estudiantes

Cantidad 531,250 computadoras

Procesador: CPU + NPU (IA)

Memoria RAM: 8 GB

Disco: 256 GB

Pantalla: 14 pulgadas

Conectividad: LTE con eSIM integrada

Bloqueo Anti robo

Antigolpes y selladas a prueba de líquidos

Capacitación en IA, garantía y soporte técnico a nivel nacional

Medición de uso de las aplicaciones instaladas

Batería de larga duración mínimo de 16 horas

Precio de referencia unitario: B/348.93

Precio de referencia por renglón: B/. 198,347,500.00

Anunciamos el inicio del proceso de licitación pública para la adquisición de computadoras portátiles y licencias Microsoft M365 A3 para estudiantes y docentes del sistema oficial. Cada computadora representa un compromiso para cerrar la brecha no solo educativa sino tecnológica. pic.twitter.com/JawD6UAzyz — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) September 19, 2025

MEDUCA: Detalles de la licitación para la adquisición de laptops

Acto público No. 2025-0-07-19-99-LP 000092

Precio de referencia del acto público: B/. 230,268,640.00

Acto de homologación: martes 14 de octubre

Apertura de las propuestas: miércoles 12 de noviembre

Todos los interesados pueden consultar las especificaciones técnicas y requisitos en el portal oficial de contrataciones públicas: Panamácompra.com.

La licitación también incluye la compra de licencias Microsoft M365 A3, que cubrirán un total de 21,000 equipos, a un precio unitario de B/. 220.04, con una vigencia de cuatro años. El precio de referencia para este componente es de B/. 4,620,840.00.