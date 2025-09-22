¿Dónde ver En Vivo los Premios Juventud 2025 este jueves en Panamá?

Este jueves 25 de septiembre se transmitirá en vivo la ceremonia de los Premios Juventud 2025 a través de las pantallas de Telemetro y RPC, a partir de las 4:00 p.m., para que todo Panamá pueda ser parte de uno de los eventos más relevantes de la música latinoamericana.
Le podría interesar: Premios Juventud 2025: Adamaris López y Karina Banda lucen la pollera panameña
Premios Juventud 2025: Artistas que se presentarán en vivo
- Camilo
- Farruko
- Boza
- Los Rabanes
- Grupo Firme
- Bad Gyal
- Maluma
- Morat
- Lola Índigo
- Alleh y Yorghaki
- Xavi
- Carlos Vives
- Mike Towers
- Grupo Niche
- Sergio George
- Silvestre Dangond
- Yami Safdie
- Emilia
- Alemán
- Fonseca
- Esaú Ortiz
- Luis BPM