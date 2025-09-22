| Telemetro
Premios Juventud 2025 Premios Juventud -  22 de septiembre de 2025 - 11:29

¿Dónde ver En Vivo los Premios Juventud 2025 este jueves en Panamá?

Este jueves 25 de septiembre se transmitirá en vivo la ceremonia de los Premios Juventud 2025 desde el Figali Convention Center.

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 25 de septiembre se transmitirá en vivo la ceremonia de los Premios Juventud 2025 a través de las pantallas de Telemetro y RPC, a partir de las 4:00 p.m., para que todo Panamá pueda ser parte de uno de los eventos más relevantes de la música latinoamericana.

La transmisión también estará disponible en línea mediante el portal web Telemetro.com y el canal de YouTube de La Mordida.

Premios Juventud 2025: Artistas que se presentarán en vivo

  • Camilo
  • Farruko
  • Boza
  • Los Rabanes
  • Grupo Firme
  • Bad Gyal
  • Maluma
  • Morat
  • Lola Índigo
  • Alleh y Yorghaki
  • Xavi
  • Carlos Vives
  • Mike Towers
  • Grupo Niche
  • Sergio George
  • Silvestre Dangond
  • Yami Safdie
  • Emilia
  • Alemán
  • Fonseca
  • Esaú Ortiz
  • Luis BPM
