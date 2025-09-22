Pago de becas escolares serán digitalizadas tras firma entre Caja de Ahorros y Mastercard

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, estuvo presente como testigo de honor en la firma de un memorando de entendimiento entre la Caja de Ahorros y Mastercard, realizada este lunes en Nueva York. El acuerdo busca digitalizar la entrega de subsidios gubernamentales, iniciando con las becas escolares y universitarias mediante tarjetas prepago Mastercard Caja de Ahorros, beneficiando a más de 500,000 estudiantes desde 2026.

El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, destacó que esta alianza es un paso estratégico para bancarizar a Panamá, modernizar los pagos estatales y avanzar hacia una economía más digital e inclusiva. Señaló que, en el futuro, la plataforma permitirá incluir otros subsidios estatales, aportando eficiencia, transparencia y trazabilidad en la administración de fondos públicos.

Por su parte, Linda Kirkpatrick, presidenta de Mastercard Norteamérica, afirmó que la empresa se enorgullece de colaborar en la agenda de inclusión financiera de Panamá, destacando que la digitalización de transferencias educativas abrirá camino a una economía más innovadora y conectada, en beneficio de los ciudadanos.

Entre los beneficios para la población panameña se incluyen disponibilidad inmediata de fondos, mayor seguridad y control para las familias, así como eficiencia operativa y reducción de costos para el Gobierno.

Mulino agradeció la colaboración de ambas entidades y resaltó que la medida fortalecerá la inclusión financiera y modernización del sistema de pagos estatales, consolidando la transformación digital de Panamá.