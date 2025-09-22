ATTT: licencia de conducir digital en Panamá estará disponible en octubre, ¿cuánto costará?

A partir de octubre de 2025, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) implementará en Panamá la licencia de conducir digital, la cual podrá descargarse en el celular a través de una aplicación oficial.
Licencia de conducir digital en Panamá: disponible en octubre y con costo extra
El director de la ATTT, Simón Henríquez, explicó que esta modalidad será opcional, ya que todos los conductores deben obtener primero la licencia física, cuyo costo es de B/.40.00. Quienes deseen contar también con la versión digital deberán pagar un monto adicional que se estima en B/.7.00.
El funcionario agregó que actualmente se desarrolla un proceso de capacitación con inspectores de tránsito de la ATTT, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, personal del Ministerio Público y jueces de tránsito, para garantizar el uso correcto de esta nueva herramienta digital.