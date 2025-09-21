Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2025 - 08:53

Advertencia del IMA: Desde este lunes 22 de septiembre, verificarán cédula para la compra de arroz

El IMA ampliará el sistema de escaneo de cédula a la compra de arroz, aceite, azúcar, menestras y otros productos en agroferias y tiendas en todo Panamá.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que, a partir del 22 de septiembre de 2025, se ampliará el sistema de escaneo de cédula para la compra de productos en las tiendas y agroferias organizadas en todo el país.

El director general del IMA, Nilo Murillo, explicó que este mecanismo, ya implementado en la venta de arroz, incluirá ahora alimentos como aceite, sal, azúcar, menestras, enlatados, entre otros.

Con esta medida, cada consumidor deberá presentar su cédula de identidad personal, cuyo código QR será escaneado a través del Asistente Digital Personal (PDA). Además, cada persona solo podrá repetir la compra de los mismos productos una vez transcurridos siete días desde la última adquisición.

Objetivo de la implementación del IMA

“El objetivo es garantizar un acceso equitativo a los productos y optimizar la distribución en beneficio de la ciudadanía. Con ello aseguramos una experiencia organizada, justa y transparente”, afirmó Murillo.

El IMA reiteró que está prohibida la reventa o comercialización de estos productos en restaurantes, hoteles, supermercados o locales de expendio de alimentos. El incumplimiento podrá acarrear sanciones administrativas y penales.

Finalmente, la institución hizo un llamado a los consumidores a cumplir con este requisito, ya que permitirá agilizar el proceso de compra y mantener el orden en los puntos de abastecimiento.

En esta nota:
