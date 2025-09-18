Agroferias del IMA: compra arroz a B/.5.00 y otros productos este viernes 19 de septiembre

IMA extenderá el sistema de validación con código QR de la cédula

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán este viernes 19 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. en distintos puntos de provincias como Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste.

Agroferias del IMA para el viernes 19 de septiembre

Panamá Oeste

Antiguas instalaciones de la DIJ de Chame, distrito de Chame

Los Santos

Junta Comunal de Palmmira, distrito de Las Tablas

Herrera

Terrenos frente al Centro de Salud, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos

Coclé

Casa del Pueblo de Huacas, distrito de Natá

Panamá

Cuadro de Brillante, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá

Chiriquí

Cancha Comunal de Solano, distrito de Bugaba

Veraguas

Casa Comunal de Puerto Vidal, distrito de Las Panamá