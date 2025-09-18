Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 15:21

Agroferias del IMA: compra arroz a B/.5.00 y otros productos este viernes 19 de septiembre

A partir del Desde el 22 de septiembre, el IMA extenderá el sistema de validación con código QR de la cédula para controlar la compra en agroferias y tiendas.

IMA extenderá el sistema de validación con código QR de la cédula

IMA extenderá el sistema de validación con código QR de la cédula

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán este viernes 19 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. en distintos puntos de provincias como Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste.

Agroferias del IMA para el viernes 19 de septiembre

Panamá Oeste

  • Antiguas instalaciones de la DIJ de Chame, distrito de Chame

Los Santos

  • Junta Comunal de Palmmira, distrito de Las Tablas

Herrera

  • Terrenos frente al Centro de Salud, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos

Coclé

  • Casa del Pueblo de Huacas, distrito de Natá

Panamá

  • Cuadro de Brillante, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Solano, distrito de Bugaba

Veraguas

  • Casa Comunal de Puerto Vidal, distrito de Las Panamá
Embed - I M A P A N A M A en Instagram: " ¡Agroferias IMA! Adquiere productos frescos, saludables y a precios bajos, directo del campo panameño. Puntos de venta aquí Arrancamos a las 8:00 a.m. Bolsa reutilizable | Cédula Cuando compras local, todos ganamos #ConPasoFirme"
View this post on Instagram

A post shared by I M A P A N A M A (@ima_pma)

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino habla sobre Naviferias y veto a proyecto de ley sobre abogacía

Nueva Tienda del Pueblo del IMA en Frigo San Antonio, será inaugurada por el presidente

Presidente Mulino aclara que en Naviferias 2025 no habrá jamones regalados

Recomendadas

Más Noticias