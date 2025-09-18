Agroferias del IMA: compra arroz a B/.5.00 y otros productos este viernes 19 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán este viernes 19 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. en distintos puntos de provincias como Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste.
Agroferias del IMA para el viernes 19 de septiembre
Panamá Oeste
- Antiguas instalaciones de la DIJ de Chame, distrito de Chame
Los Santos
- Junta Comunal de Palmmira, distrito de Las Tablas
Herrera
- Terrenos frente al Centro de Salud, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos
Coclé
- Casa del Pueblo de Huacas, distrito de Natá
Panamá
- Cuadro de Brillante, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá
Chiriquí
- Cancha Comunal de Solano, distrito de Bugaba
Veraguas
- Casa Comunal de Puerto Vidal, distrito de Las Panamá