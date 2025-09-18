Investigan presunto pago de cirugías bariátricas con fondos públicos en Panamá

El Ministerio Público informó que se realizaron nuevas diligencias en la investigación por el presunto pago de cirugías bariátricas con fondos estatales durante la pasada administración gubernamental.
Ministerio Público avanza en la investigación por el presunto pago de cirugías
De acuerdo con las estimaciones preliminares, la lesión patrimonial podría superar los 500 mil dólares, lo que ha motivado la recopilación de documentación y testimonios para esclarecer el caso.
Las autoridades buscan determinar quiénes autorizaron los desembolsos y bajo qué justificación se cargaron estos gastos al presupuesto público. La investigación se mantiene en curso y podría dar paso a imputaciones formales una vez se concluyan las diligencias pendientes.