Investigan presunto pago de cirugías bariátricas con fondos públicos en Panamá

El Ministerio Público informó que se realizaron nuevas diligencias en la investigación por el presunto pago de cirugías bariátricas con fondos estatales durante la pasada administración gubernamental.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Ministerio Público avanza en la investigación por el presunto pago de cirugías

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968747232405946632&partner=&hide_thread=false Nuevas diligencias se realizaron en la investigación por presunto pago de cirugías bariátricas con fodos públicos en la pasada administración.



Estiman una lesión patrimonial que supera los 500 mil dólares. pic.twitter.com/nefcCjp9oQ — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2025

De acuerdo con las estimaciones preliminares, la lesión patrimonial podría superar los 500 mil dólares, lo que ha motivado la recopilación de documentación y testimonios para esclarecer el caso.

Las autoridades buscan determinar quiénes autorizaron los desembolsos y bajo qué justificación se cargaron estos gastos al presupuesto público. La investigación se mantiene en curso y podría dar paso a imputaciones formales una vez se concluyan las diligencias pendientes.