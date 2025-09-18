Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 14:08

Investigan presunto pago de cirugías bariátricas con fondos públicos en Panamá

El Ministerio Público avanza en la investigación por el presunto pago de cirugías bariátricas con dinero estatal durante la pasada administración.

Investigan presunto pago de cirugías bariátricas 

Investigan presunto pago de cirugías bariátricas 

@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público informó que se realizaron nuevas diligencias en la investigación por el presunto pago de cirugías bariátricas con fondos estatales durante la pasada administración gubernamental.

Ministerio Público avanza en la investigación por el presunto pago de cirugías

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968747232405946632&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con las estimaciones preliminares, la lesión patrimonial podría superar los 500 mil dólares, lo que ha motivado la recopilación de documentación y testimonios para esclarecer el caso.

Las autoridades buscan determinar quiénes autorizaron los desembolsos y bajo qué justificación se cargaron estos gastos al presupuesto público. La investigación se mantiene en curso y podría dar paso a imputaciones formales una vez se concluyan las diligencias pendientes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Operation Walk realizó 76 cirugías gratuitas en el Hospital Santo Tomás

Exboxeador Celestino "Pelenchín" Caballero fue detenido en Florida por conducir con licencia no válida

Autoridades decomisan cargamento de cigarrillos sin documentación en la Zona Libre de Colón

Recomendadas

Más Noticias