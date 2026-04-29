Feria de carnet blanco y verde: MINSA anuncia jornadas este jueves en la capital

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de una feria para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde este jueves 30 de abril de 2026 cerca del Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon, Cinta Costera.
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Feria de carnet blanco y verde por MINSA - jueves 30 de abril
La feria se desarrollará en:
- El espacio del emprendedor (AMPYME) - Cinta Costera
- Carnet blanco: $25.00
- Carnet verde: $15.00
Requisitos para obtener el carnet de salud
Carnet blanco
- Copia de cédula o pasaporte
- Muestra de heces en envase adecuado
- Foto tamaño carné
- Tarjeta de vacunación
- Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas (según el centro)
Carnet verde
- Copia de cédula o pasaporte
- Foto tamaño carné
- Copia del carnet blanco vigente
El MINSA reiteró que los interesados deben presentarse temprano debido a la alta demanda y cupos limitados, además de llevar todos los documentos requeridos para agilizar el proceso.