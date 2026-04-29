Feria de carnet blanco y verde: MINSA anuncia jornadas este jueves en la capital

MINSA anuncia jornada este jueves en la capital TReporta

Por Noemí Ruíz El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de una feria para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde este jueves 30 de abril de 2026 cerca del Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon, Cinta Costera.

La jornada iniciará desde las 7:00 a.m. y contarán con cupos limitados, por lo que se recomienda a la población acudir temprano.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse