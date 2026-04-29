Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 15:33

Feria de carnet blanco y verde: MINSA anuncia jornadas este jueves en la capital

MINSA realizará feria de carnet blanco y verde este jueves 30 de abril en varios centros de salud de Panamá. Conoce lugares y requisitos.

MINSA anuncia jornada este jueves en la capital

MINSA anuncia jornada este jueves en la capital

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de una feria para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde este jueves 30 de abril de 2026 cerca del Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon, Cinta Costera.

La jornada iniciará desde las 7:00 a.m. y contarán con cupos limitados, por lo que se recomienda a la población acudir temprano.

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Feria de carnet blanco y verde por MINSA - jueves 30 de abril

La feria se desarrollará en:

  • El espacio del emprendedor (AMPYME) - Cinta Costera
    • Carnet blanco: $25.00
    • Carnet verde: $15.00
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Requisitos para obtener el carnet de salud

Carnet blanco

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Muestra de heces en envase adecuado
  • Foto tamaño carné
  • Tarjeta de vacunación
  • Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas (según el centro)

Carnet verde

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Foto tamaño carné
  • Copia del carnet blanco vigente

El MINSA reiteró que los interesados deben presentarse temprano debido a la alta demanda y cupos limitados, además de llevar todos los documentos requeridos para agilizar el proceso.

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