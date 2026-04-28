MINSA busca anestesiólogo para hospital en Veraguas: requisitos y cómo aplicar

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) informó sobre una vacante para Médico Especialista en Anestesiología en el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega. La institución busca reforzar la atención médica en este centro hospitalario, por lo que invita a profesionales del área a postularse.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Requisitos para aplicar

Los interesados deben cumplir con:

Título de Doctor en Medicina

Especialidad en Anestesiología debidamente reconocida

Idoneidad profesional emitida por el Consejo Técnico de Salud

Copia de cédula de identidad personal

Hoja de vida actualizada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MINSAPma/status/2049222031737008601?s=20&partner=&hide_thread=false #Veraguas | Se requiere Médico Especialista en Anestesiología para el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega. Interesados deben cumplir requisitos y entregar documentos en RRHH, edificio 261, Ancón, o al correo [email protected]. Tel.512-9298 / 9560 / 9405 #MinsaPanamá pic.twitter.com/HVpBx3N3zS — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) April 28, 2026

Dónde entregar documentos

Los aspirantes pueden presentar su documentación en:

Departamento de Recursos Humanos

Edificio 261, Ancón

O enviarla al correo electrónico: [email protected]. Para más información, el MINSA habilitó las líneas:

512-9298

512-9560

512-9405

Esta contratación forma parte de los esfuerzos por fortalecer la atención especializada en hospitales regionales.