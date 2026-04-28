MINSA busca anestesiólogo para hospital en Veraguas: requisitos y cómo aplicar

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) informó sobre una vacante para Médico Especialista en Anestesiología en el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega. La institución busca reforzar la atención médica en este centro hospitalario, por lo que invita a profesionales del área a postularse.
Requisitos para aplicar
Los interesados deben cumplir con:
- Título de Doctor en Medicina
- Especialidad en Anestesiología debidamente reconocida
- Idoneidad profesional emitida por el Consejo Técnico de Salud
- Copia de cédula de identidad personal
- Hoja de vida actualizada
Dónde entregar documentos
Los aspirantes pueden presentar su documentación en:
- Departamento de Recursos Humanos
- Edificio 261, Ancón
O enviarla al correo electrónico: [email protected]. Para más información, el MINSA habilitó las líneas:
- 512-9298
- 512-9560
- 512-9405
Esta contratación forma parte de los esfuerzos por fortalecer la atención especializada en hospitales regionales.