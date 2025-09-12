CSS inicia traslados de pacientes de Aguadulce a Las Tablas para reducir lista de espera

La Caja de Seguro Social ( CSS ) dio a conocer que en el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce iniciará este sábado 13 de septiembre el traslado de un primer grupo de 13 pacientes hacia la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona de Las Tablas, donde serán evaluados y preparados para cirugías de cataratas.

El director médico del hospital de Aguadulce, Dr. Omar De Icaza Amor, explicó que esta jornada marca un precedente dentro de la Caja de Seguro Social (CSS), al reducir de cuatro o cinco meses a solo 30 días el tiempo de un proceso oftalmológico, gracias a la articulación entre autoridades de salud, especialistas y personal administrativo de ambas instalaciones.

CSS inicia traslados de pacientes de Aguadulce

image

El traslado se debe a que el hospital de Aguadulce no cuenta actualmente con oftalmólogos de planta ni equipos para realizar ultrasonidos oculares, por lo que los procedimientos previos a cirugía como la biometría serán realizados en Las Tablas.

Cada sábado se estarán trasladando distintos grupos de pacientes, con el fin de avanzar de manera ordenada en la reducción de la lista de espera, que actualmente alcanza unas 250 personas en Aguadulce. El proceso incluye una fase de evaluación médica y, posteriormente, la programación de las cirugías, garantizando que los pacientes reciban una atención integral y de calidad.

Con esta iniciativa, la CSS reafirma su compromiso con la salud visual de la población, devolviendo esperanza y mejorando la calidad de vida de quienes han esperado durante años por una solución a sus problemas de visión.