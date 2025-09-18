Abogacía en Panamá: Presidente Mulino veta proyecto de ley que buscaba modificar requisitos

El presidente de la República , José Raúl Mulino, vetó el Proyecto de Ley 168, que buscaba modificar la Ley 350, normativa que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá. La iniciativa fue devuelta a la Asamblea Nacional con objeciones de inconveniencia.

Presidente vetó el Proyecto de Ley 168 que modificaba la Ley 350

"He encontrado razones que me permiten objetarlo en su conjunto por inconveniente", señaló el mandatario en la nota enviada al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera.

Mulino objetó particularmente el Artículo 1, que establece los requisitos para la emisión del certificado de idoneidad, advirtiendo que la propuesta “disminuyó la rigurosidad existente”.

Asimismo, indicó que la flexibilización de los requisitos para ejercer la profesión “puede generar desconfianza en la sociedad y percibirse como una disminución de los criterios de formación y evaluación profesional”.

El mandatario también consideró inconveniente la eliminación de la competencia otorgada a la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia en la aplicación del examen profesional para obtener la idoneidad.