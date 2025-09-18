Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 13:37

Gordito del Zodiaco de septiembre 2025: ¿Cuándo será el sorteo según la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional reprogramó el sorteo del Gordito del Zodíaco de julio 2025, originalmente previsto para el mes de septiembre.

Gordito del Zodiaco de septiembre 2025

@lnbpma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo del Gordito del Zodíaco 402-345, correspondiente al mes de septiembre 2025, se realizará el viernes 3 de Octubre, en su horario regular.

Sorteo del Gordito del Zodiaco será el 3 de Octubre

Inicialmente, el sorteo estaba programado para el viernes 26 de septiembre. Sin embargo, el cambio de fecha fue aprobado tras una solicitud presentada por los billeteros, con el propósito de facilitar la venta y dar más tiempo a los clientes para adquirir los productos tradicionales de la Lotería.

El Gordito del Zodíaco es uno de los sorteos más esperados cada mes, por la oportunidad que ofrece a los panameños de ganar premios significativos.

