Gordito del Zodiaco de septiembre 2025: ¿Cuándo será el sorteo según la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo del Gordito del Zodíaco 402-345 , correspondiente al mes de septiembre 2025, se realizará el viernes 3 de Octubre, en su horario regular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lnbpma/status/1968722235457171824&partner=&hide_thread=false Este viernes 3 de octubre gánate 1 Millón pic.twitter.com/EfX7KmAl1E — Lotería Nacional Pmá (@lnbpma) September 18, 2025

Sorteo del Gordito del Zodiaco será el 3 de Octubre

Inicialmente, el sorteo estaba programado para el viernes 26 de septiembre. Sin embargo, el cambio de fecha fue aprobado tras una solicitud presentada por los billeteros, con el propósito de facilitar la venta y dar más tiempo a los clientes para adquirir los productos tradicionales de la Lotería.

El Gordito del Zodíaco es uno de los sorteos más esperados cada mes, por la oportunidad que ofrece a los panameños de ganar premios significativos.