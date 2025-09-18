Colón Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 12:54

Policía Nacional designa a Ermógenes Arguelles como nuevo jefe de seguridad en Colón

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, destacó que el subcomisionado cumple con los requisitos necesarios para ocupar el cargo.

Ana Canto
Por Ana Canto

El subcomisionado Ermógenes Arguelles ha sido designado como nuevo jefe de la zona policial de la Policía Nacional de Colón, con el objetivo de reforzar las acciones contra los hechos de violencia que se registran en la provincia.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, destacó que Arguelles cumple con los requisitos necesarios para ocupar el cargo y cuenta con una amplia experiencia en la Costa Atlántica.

Fernández indicó que la institución trabaja en la implementación de nuevas medidas para combatir la delincuencia. En relación con los asesinatos registrados en Colón, señaló que dos sospechosos han sido aprehendidos por el homicidio de un ciudadano de nacionalidad libanesa.

Asimismo, explicó que muchas de las muertes ocurridas en operaciones policiales corresponden a personas con prontuario delictivo y vínculos criminales.

A tres meses y medio de finalizar el año 2025, Colón ha registrado 80 asesinatos, cifra que refleja la necesidad de reforzar la seguridad en la provincia.

