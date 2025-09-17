Gobierno aprueba nueva adenda para culminar cuartel de Policía Nacional en David

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 104-25, que autoriza al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) a suscribir la Adenda N.° 4 al Contrato de Obra DA-023-2018, correspondiente al proyecto de “Estudio, diseño, confección de anteproyecto, desarrollo y suministro de planos (según anteproyecto) y construcción del cuartel de la Policía Nacional , ubicado en David, provincia de Chiriquí.

La adenda contempla un monto adicional de B/.2,717,014.62, y se da luego de que la empresa Compañía Jera, S.A. solicitara al Minseg la cesión de derechos y obligaciones del contrato a favor de la empresa Construcciones Rurales de Veraguas, S.A.

Según el Minseg, Construcciones Rurales de Veraguas, S.A. ha inspeccionado el sitio de la obra y ha aceptado asumir la responsabilidad de su culminación, contando con la experiencia técnica y la solvencia económica necesarias para cumplir con el objeto del contrato.

Con esta adenda, la empresa tendrá un plazo de dos años para concluir la obra, que actualmente registra un avance del 50%.