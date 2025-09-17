Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2025 - 10:54

ATTT lanza convocatoria para talleres de revisión vehicular del año 2026

ATTT informó que el proceso de recepción de documentos se realizará en sus oficinas de Revisado Vehicular de Los Pueblos 2000.

ATTT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informa que, en cumplimiento de la Ley N.° 14 del 26 de mayo de 1993, modificada por la Ley N.° 34 del 28 de julio de 1999, se ha abierto la convocatoria para todas las empresas interesadas en formar parte de los talleres autorizados para la emisión de revisados vehiculares correspondientes al año 2026.

El proceso de recepción de documentos se realizará en las oficinas de Revisado Vehicular de la ATTT, ubicadas en Los Pueblos 2000, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fechas por provincia para la convocatoria de revisado de la ATTT

Del lunes 29 de septiembre al 3 de octubre

  • Se recibirán la documentación en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Del 6 al 10 de octubre

  • Herrera
  • Los Santos

Del 13 al 17 de octubre

  • Coclé
  • Panamá Oeste

20 de octubre

  • Panamá
  • Colón
  • Darién

Las empresas interesadas deberán entregar la documentación y cumplir con los requisitos establecidos para su revisión, evaluación y posterior autorización por parte de la ATTT.

