ATTT lanza convocatoria para talleres de revisión vehicular del año 2026.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informa que, en cumplimiento de la Ley N.° 14 del 26 de mayo de 1993, modificada por la Ley N.° 34 del 28 de julio de 1999, se ha abierto la convocatoria para todas las empresas interesadas en formar parte de los talleres autorizados para la emisión de revisados vehiculares correspondientes al año 2026.
Fechas por provincia para la convocatoria de revisado de la ATTT
Del lunes 29 de septiembre al 3 de octubre
- Se recibirán la documentación en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
Del 6 al 10 de octubre
- Herrera
- Los Santos
Del 13 al 17 de octubre
- Coclé
- Panamá Oeste
20 de octubre
- Panamá
- Colón
- Darién
Las empresas interesadas deberán entregar la documentación y cumplir con los requisitos establecidos para su revisión, evaluación y posterior autorización por parte de la ATTT.