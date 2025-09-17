ATTT lanza convocatoria para talleres de revisión vehicular del año 2026.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informa que, en cumplimiento de la Ley N.° 14 del 26 de mayo de 1993, modificada por la Ley N.° 34 del 28 de julio de 1999, se ha abierto la convocatoria para todas las empresas interesadas en formar parte de los talleres autorizados para la emisión de revisados vehiculares correspondientes al año 2026.