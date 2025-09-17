Panamá Nacionales -

Realizan apertura de sobres para modernización de la potabilizadora de Pacora

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), llevó a cabo la apertura de sobre de empresas interesadas en participar en la remodelación de la potabilizadora Centenario de Pacora. Una comisión evaluadora determinará qué empresa será la ganadora. El director general, Rutilio Villarreal, indicó que en lo que resta del año no habrá suspensiones en la potabilizadora de Chilibre.