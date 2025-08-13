No habrá agua: IDAAN suspenderá operaciones en la potabilizadora de Chilibre este fin de semana

Sin agua en Panamá y San Miguelito este fin de semana, según IDAAN

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que, debido a trabajos de instalación de una compuerta en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, se suspenderán las operaciones de la instalación desde las 10:00 p.m. del sábado 16 de agosto hasta las 6:00 a.m. del domingo 17 de agosto.

La medida busca adelantar trabajos inicialmente programados para noviembre, aprovechando que las lluvias recientes en la cuenca del río Chagres han elevado los niveles del Lago Alajuela. Según el IDAAN, las proyecciones indican un aumento de precipitaciones en las próximas semanas, lo que hace oportuno realizar estas labores ahora.

Durante el periodo de suspensión, se activará un operativo especial para garantizar el suministro de agua potable a hospitales y centros médicos, y se recomienda a la población tomar las medidas necesarias para un uso racional del recurso.

Estas labores son esenciales para asegurar el suministro de agua potable a los distritos de Panamá y San Miguelito.