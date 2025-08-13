¡Mañana! IDAAN realizará trabajos en el Causeway de Amador

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este jueves 14 de agosto, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se realizarán trabajos de reparación de una tubería de 12" en el Causeway de Amador, entre el Museo de la Biodiversidad y el Smithsonian.