IDAAN recupera B/.177 mil en primera semana de cortes por morosidad

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que, durante la primera semana del operativo nacional de cortes a clientes comerciales morosos, se logró recuperar B/.177,168.70.

De acuerdo con el subdirector comercial del IDAAN, Tomás Guerra, se ejecutaron 529 cortes en todo el país. Además, entre julio y agosto se han recuperado alrededor de B/.2 millones entre clientes comerciales y residenciales, mediante gestiones de cobro y suspensión del servicio de agua potable.

"Se han generado un total de 529 cortes, logrando una recaudación total de B/.177,168.70", destacó Tomas…

Guerra reiteró que los operativos continuarán en los próximos meses y exhortó a los clientes a ponerse al día con sus cuentas realizando pagos o convenios en las agencias a nivel nacional o con comisionistas autorizados.

Desglose por región en la primera semana de cortes: