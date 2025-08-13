IDAAN recupera B/.177 mil en primera semana de cortes por morosidad

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que, durante la primera semana del operativo nacional de cortes a clientes comerciales morosos, se logró recuperar B/.177,168.70.
De acuerdo con el subdirector comercial del IDAAN, Tomás Guerra, se ejecutaron 529 cortes en todo el país. Además, entre julio y agosto se han recuperado alrededor de B/.2 millones entre clientes comerciales y residenciales, mediante gestiones de cobro y suspensión del servicio de agua potable.
IDAAN recupera más de B/.177 mil en primera semana
Guerra reiteró que los operativos continuarán en los próximos meses y exhortó a los clientes a ponerse al día con sus cuentas realizando pagos o convenios en las agencias a nivel nacional o con comisionistas autorizados.
Desglose por región en la primera semana de cortes:
- Región Metropolitana: 331 cortes | B/.132,635.14
- Chiriquí: 25 cortes | B/.18,008.04
- Arraiján: 35 cortes | B/.10,769.64
- Colón: 25 cortes | B/.4,852.97
- Panamá Este y Darién: 26 cortes | B/.3,056.66
- Panamá Oeste: 21 cortes | B/.2,900.72
- Bocas del Toro: 26 cortes | B/.2,865.64
- Coclé: 30 cortes | B/.1,848.50
- Herrera: 10 cortes (Parita, Los Pozos y Pesé) | B/.231.39
- Los Santos: Sin cortes por afectaciones en fuentes hídricas.