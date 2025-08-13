IDAAN suspenderá operaciones de planta El Silencio este jueves en Changuinola

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que este jueves 14 de agosto, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., se realizarán trabajos de dragado en la toma de agua cruda del río Teribe, debido a los bajos niveles que presenta actualmente.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

IDAAN suspenderá planta El Silencio en Changuinola este jueves

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/1955696335849496603&partner=&hide_thread=false Bocas del Toro: Este jueves 14 de agosto se realizarán trabajos de dragado en la toma de agua cruda del río Teribe.



La planta potabilizadora de El Silencio suspenderá sus operaciones desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía. @311Panama pic.twitter.com/cJeB6fbUgE — IDAAN (@IDAANinforma) August 13, 2025

Durante estas labores, la planta potabilizadora El Silencio, ubicada en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, suspenderá temporalmente sus operaciones.

La institución recomienda a los residentes del área tomar las medidas de abastecimiento necesarias para garantizar su consumo de agua mientras duren los trabajos.