IDAAN suspenderá operaciones de planta El Silencio este jueves en Changuinola

El 14 de agosto, IDAAN detendrá la planta El Silencio en Changuinola por trabajos de dragado en el río Teribe. Corte de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este jueves 14 de agosto, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., se realizarán trabajos de dragado en la toma de agua cruda del río Teribe, debido a los bajos niveles que presenta actualmente.

IDAAN suspenderá planta El Silencio en Changuinola este jueves

Durante estas labores, la planta potabilizadora El Silencio, ubicada en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, suspenderá temporalmente sus operaciones.

La institución recomienda a los residentes del área tomar las medidas de abastecimiento necesarias para garantizar su consumo de agua mientras duren los trabajos.

