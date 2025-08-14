Panamá Oeste Nacionales -  14 de agosto de 2025 - 14:45

Mujeres emprendedoras se capacitan en curso de cejas y pestañas en Arraiján

Mujeres emprendedoras se capacitan en curso de cejas y pestañas en Arraiján, dentro del programa “Tu Emprendimiento de Panamá para el Mundo”.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de la Mujer, a través de su Curso de Cejas y Pestañas, capacitó a un grupo de mujeres emprendedoras en el Centro de Atención Integral de Arraiján.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del programa “Tu Emprendimiento de Panamá para el Mundo”, cuyo objetivo es fortalecer las habilidades técnicas y empresariales de las mujeres, promoviendo su inserción en el mercado laboral y su independencia económica.

Durante la capacitación, las participantes aprendieron técnicas profesionales de diseño de cejas y aplicación de pestañas, así como estrategias para desarrollar y comercializar sus propios emprendimientos, contribuyendo al empoderamiento femenino en el país.

El Ministerio de la Mujer reafirma su compromiso de impulsar programas de formación y apoyo a emprendedoras en todo el territorio nacional, fomentando el desarrollo económico y la autonomía de las panameñas.

