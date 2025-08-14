MIDES en Feria Internacional del Libro permite que más de 600 niños disfrutan de la Ludoteca Viajera

La Ludoteca Viajera del Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) se ha consolidado como uno de los espacios más concurridos por niños y familias durante la Feria Internacional del Libro, celebrada en el Centro de Convenciones Atlapa.

En apenas tres días, más de 600 niños han disfrutado de este espacio interactivo diseñado para fomentar el aprendizaje a través del juego y la creatividad. La Ludoteca cuenta con cinco áreas temáticas: inteligencia emocional, educación y aprendizaje significativo, juegos colaborativos, manualidades y cuentacuentos.

Además de la diversión, la Ludoteca Viajera funciona como plataforma para que escritores presenten sus obras literarias. Entre los autores que participaron destacan María Isabel Salas y Zuly García con Guasará: El Pueblo Peligroso y Vivo en Otro Planeta, así como Aguilar Martínez y Esther Levy con Te Cuento Panamá y Limonada Rica, Fresca y Dulce. Se espera que más de 14 autores de literatura infantil visiten la Ludoteca hasta el domingo 17 de agosto.

Durante las sesiones de cuentacuentos, los escritores narraron sus historias con emoción, creando momentos mágicos que estimularon la imaginación y creatividad de los niños.