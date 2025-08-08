MIDES e IPER lanzan programa educativo "Mi Nueva Meta"

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) y el Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER) presentaron este viernes el programa “Mi Nueva Meta”, una iniciativa que permitirá a egresados del plan de Alfabetización Muévete por Panamá continuar sus estudios hacia la Educación Básica General.

El proyecto arrancará como plan piloto en Panamá Centro y Panamá Norte, beneficiando inicialmente a 40 participantes que ingresarán a los tres primeros grados del sistema educativo bajo la metodología de educación a distancia El Maestro en Casa, implementada por el IPER.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, señaló que este programa es “una deuda con jóvenes, adultos y personas mayores que dijeron sí al aprendizaje, sin importar la edad o las limitaciones”.

MIDES e IPER lanzan programa educativo

La Coordinación de Alfabetización del MIDES, dirigida por Marijulia Barría, dará seguimiento a esta nueva etapa, que busca beneficiar a más de 1,300 egresados y ampliar su alcance a zonas rurales, comarcas indígenas y centros penitenciarios, con el apoyo de una red de voluntarios.

Por su parte, la directora ejecutiva del IPER, Brenda Pittí Jované, recordó que desde su fundación en 2001, la institución ha transformado miles de vidas, ofreciendo formación desde alfabetización hasta bachillerato, gracias al subsidio estatal otorgado a través de la Oficina Nacional de Subsidio Social (ONASS).