Edificio administrativo de la Universidad de Panamá registra conato de incendio

Un conato de incendio se registró la tarde de este viernes en el quinto piso del edificio de la Administración de la Universidad de Panamá (UP) , ubicado en la Colina Universitaria.

La alerta de humo fue detectada en la sección de Archivos de la Dirección General de Recursos Humanos, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad y la evacuación preventiva de todo el personal.

Conato de incendio provoca evacuación en la Universidad de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rpc_radio/status/1953904963220062317&partner=&hide_thread=false En horas de la tarde, se registró un conato de incendio en el quinto piso del edificio administrativo de la Universidad de Panamá.



La alerta de humo activó el protocolo de seguridad, evacuando a todo el personal del edificio.

Personal del @BCBRP atendió la emergencia y… pic.twitter.com/biDutpyD1g — Rpc Radio (@rpc_radio) August 8, 2025

El rector de la UP, Eduardo Flores Castro, informó que el equipo de seguridad de la institución actuó de manera inmediata y coordinó con las autoridades competentes para atender la incidencia.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá acudieron rápidamente al lugar, controlando la situación y verificando que no hubiera riesgo para los colaboradores que evacuaban el edificio.

Hasta el momento, no se reportan heridos y las causas del conato están bajo investigación.