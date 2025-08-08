¡No te lo pierdas! IMA publica lugar donde realizarán las Agroferias este sábado 9 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará el sábado 9 de agosto una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Agroferia del IMA para el sábado 9 de agosto
Darién
- Parque de Yape, distrito de Pinogana.
¡Este sábado 9 de agosto tienes una cita con el ahorro y lo local!— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) August 7, 2025
¡Ven a las Agroferias del IMA!
Consulta aquí las sedes disponibles
Inicio: 8:00 a.m. en todas las localidades
Lleva tu bolsa reutilizable
No olvides tu cédula#AgroferiasIMA #ConPasoFirme pic.twitter.com/kK9nRpA8kd