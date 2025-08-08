¡No te lo pierdas! IMA publica lugar donde realizarán las Agroferias este sábado 9 de agosto

Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 17:52

El IMA realizará durante el sábado 9 de agosto las agroferias, para que los consumidores puedan conseguir productos a bajo precio

Noemí Ruíz
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará el sábado 9 de agosto una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Agroferia del IMA para el sábado 9 de agosto

Darién

    • Parque de Yape, distrito de Pinogana.
