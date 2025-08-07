Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2025 - 14:30

¡Imperdible! Agroferias del IMA llegan este 8 y 9 de agosto a varias provincias

El IMA anunció las Agroferias que estarán disponibles a nivel nacional este viernes 8 y sábado 9 de agosto.

 Agroferias del IMA.

 Agroferias del IMA.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el viernes 8 y sábado 9 de agosto a nivel nacional desde las a partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del viernes 8 de agosto

Herrera

  • Casa comunal de Capirí, distrito de Los Pozos.

Panamá Este

  • Parque San Cristóbal, corregimiento de Chame.

Veraguas

  • Casa comunal de Cébaco, distrito de Montijo.
  • Casa comunal de Gavilán, corregimiento Los Milagros, distrito de La Mesa.

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal, corregimiento de Victoriano Lorenzo.

Colón

  • Parque público, corregimiento de Chagres.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján.

Los Santos

  • Parque de Macaracas, distrito de Macaracas.

Darién

  • Cancha de Yaviza, distrito de Pinogana.

Coclé

  • Casa local de Barreta, corregimiento de El Palmar, distrito de Olá.

Chiriquí

  • Cancha comunal, corregimiento de Bongo, distrito de Bugaba.
  • Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo.
Agroferia del sábado 9 de agosto

Darién

  • Parque de Yape, distrito de Pinogana.
