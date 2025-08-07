¡Imperdible! Agroferias del IMA llegan este 8 y 9 de agosto a varias provincias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el viernes 8 y sábado 9 de agosto a nivel nacional desde las a partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Casa comunal de Capirí, distrito de Los Pozos.
Panamá Este
- Parque San Cristóbal, corregimiento de Chame.
Veraguas
- Casa comunal de Cébaco, distrito de Montijo.
- Casa comunal de Gavilán, corregimiento Los Milagros, distrito de La Mesa.
Panamá
- Predios de la Junta Comunal, corregimiento de Victoriano Lorenzo.
Colón
- Parque público, corregimiento de Chagres.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján.
Los Santos
- Parque de Macaracas, distrito de Macaracas.
Darién
- Cancha de Yaviza, distrito de Pinogana.
Coclé
- Casa local de Barreta, corregimiento de El Palmar, distrito de Olá.
Chiriquí
- Cancha comunal, corregimiento de Bongo, distrito de Bugaba.
- Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo.
Agroferia del sábado 9 de agosto
Darién
- Parque de Yape, distrito de Pinogana.