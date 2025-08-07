Programa Saneamiento de Panamá anuncia inicio de obras en Pozo 4 de San Francisco

El Programa Saneamiento de Panamá informó que, a partir del lunes 11 de agosto de 2025, se dará inicio a las obras de construcción del Pozo 4, como parte del plan de expansión y mejora de la red sanitaria del distrito de Panamá.

Los trabajos serán ejecutados por el Consorcio BRD Matasnillo y tendrán una duración estimada de 11 meses, con un horario de labores comprendido de lunes a sábado, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

Saneamiento anuncia trabajos en zonas de San Francisco

Avenida Central

Vía España

Servidumbre pública cercana a la estafeta de Correos y Telégrafos en Carrasquilla

Frente a la Estación de Bomberos Comandante Darío Vallarino

Para resolver dudas o reportar cualquier inconveniente relacionado con los trabajos, los ciudadanos pueden comunicarse directamente con el Consorcio BRD Matasnillo, a través de los siguientes medios:

Línea directa con la Lcda. Lía Escobar:

Horario de atención al público:

Lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

También pueden acudir al Programa Saneamiento de Panamá para mayor información sobre el avance y desarrollo del proyecto.