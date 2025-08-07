MINSEG aclara procedimiento para ascensos en la Fuerza Pública

El Ministerio de Seguridad Pública ( MINSEG ) informó a los miembros juramentados de la Fuerza Pública que, de conformidad con la reglamentación vigente en materia de ascensos, corresponde a las comisiones evaluadoras y a la Junta Revisora de Ascenso de cada estamento resolver toda solicitud relacionada con este proceso.

Asimismo, la entidad detalló que dichas instancias también son responsables de revisar los recursos presentados respecto a los ascensos, por lo que instan a los miembros de la Fuerza Pública a presentar sus solicitudes directamente ante estas comisiones para su debido trámite.

"Agotada la vía gubernativa, el miembro juramentado que encuentre disconformidad con lo resuelto, tendrá la opción de promover las acciones correspondientes ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrado de al Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá", destacó la entidad.

Finalmente, exhortaron a los miembros del servicio de carrera policial a seguir los procedimientos establecidos, a fin de garantizar la correcta tramitación de sus solicitudes y recursos, en cumplimiento del debido proceso y del principio de estricta legalidad.