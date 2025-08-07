Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2025 - 12:31

Lotería fiscal en Panamá: el primer sorteo se celebrará el 28 de agosto

El MEF dio a conocer que el primer sorteo de la Lotería Fiscal se celebrará el jueves 28 de agosto de 2025.

Lotería fiscal en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El jueves 28 de agosto de 2025 se realizará el primer sorteo de la Lotería Fiscal, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), organizada por la Dirección General de Ingresos (DGI), que tiene como objetivo combatir la evasión fiscal y aumentar la recaudación tributaria.

¿Cómo participar en la Lotería fiscal de Panamá?

Para participar, los ciudadanos deben seguir estos pasos:

  • Colocar cinco facturas en un sobre sellado, junto con sus datos personales(nombre completo, número de cédula y teléfono).
  • No se requiere un monto específico de compra.
  • No hay límite en la cantidad de sobres que una persona puede entregar.
Requisitos para las facturas

  • Las facturas deben mostrar el nombre y el número de cédula del participante (puede estar anotado a mano en el reverso de la factura).
  • Todas deben estar en buen estado e impresas.
  • Es importante tener en cuenta que las facturas deben tener una vigencia máxima de dos meses antes de la fecha del sorteo.

Premios de la Lotería fiscal

Se entregarán premios desde B/. 10,000.00 hasta B/. 1,000.00 distribuidos de la siguiente manera:

  • Cinco premios de B/. 10,000.00
  • Diez premios de B/. 5,000.00
  • Diez premios de B/. 1,000.00
