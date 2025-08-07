Lotería fiscal en Panamá: el primer sorteo se celebrará el 28 de agosto

El jueves 28 de agosto de 2025 se realizará el primer sorteo de la Lotería Fiscal, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), organizada por la Dirección General de Ingresos (DGI), que tiene como objetivo combatir la evasión fiscal y aumentar la recaudación tributaria.
¿Cómo participar en la Lotería fiscal de Panamá?
Para participar, los ciudadanos deben seguir estos pasos:
- Colocar cinco facturas en un sobre sellado, junto con sus datos personales(nombre completo, número de cédula y teléfono).
- No se requiere un monto específico de compra.
- No hay límite en la cantidad de sobres que una persona puede entregar.
Requisitos para las facturas
- Las facturas deben mostrar el nombre y el número de cédula del participante (puede estar anotado a mano en el reverso de la factura).
- Todas deben estar en buen estado e impresas.
- Es importante tener en cuenta que las facturas deben tener una vigencia máxima de dos meses antes de la fecha del sorteo.
Premios de la Lotería fiscal
Se entregarán premios desde B/. 10,000.00 hasta B/. 1,000.00 distribuidos de la siguiente manera:
- Cinco premios de B/. 10,000.00
- Diez premios de B/. 5,000.00
- Diez premios de B/. 1,000.00