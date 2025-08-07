Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2025 - 15:35

MiAmbiente atendió incendio forestal en Tierras Altas, Chiriquí

MiAmbiente informó que identificaron a dos adultos y tres menores de edad presuntamente vinculados al incendio forestal.

MiAmbiente
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que en el sector de Los Llanos, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, se registró un incendio forestal que afectó áreas con cobertura vegetal y plantaciones de pinos.

Durante las labores de control, los guardaparques de MiAmbiente identificaron a dos adultos y tres menores de edad presuntamente vinculados al hecho, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

