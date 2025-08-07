MiAmbiente atendió incendio forestal en Tierras Altas, Chiriquí.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que en el sector de Los Llanos, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, se registró un incendio forestal que afectó áreas con cobertura vegetal y plantaciones de pinos.
