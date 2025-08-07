"Yo no soy Nito Cortizo", presidente Mulino sobre conformación de Comisión de Credenciales

El presidente José Raúl Mulino reaccionó a la conformación de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, en la que participa el diputado Benicio Robinson, representante de la provincia de Bocas del Toro.

En sus declaraciones, el mandatario expresó que no le afecta quién presida la comisión, sino que se cumplan las labores correspondientes al período de evaluación y entrevistas con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia designados por el Ejecutivo.

En este sentido, señaló que no se compara con el expresidente Laurentino “Nito” Cortizo al referirse a temas relacionados con presiones o chantajes.

"Yo no soy 'Nito' Cortizo. Vamos a empezar por allí, y nadie me va a presionar o chantajear a mí. Si el PRD le toca la de Credenciales, yo voy a trabajar con ellos, no me importa que sea Benicio, Benicio Robinson no es mi enemigo, tengo que mandar allí los dos nuevos magistrados, que vayan allá y le pregunten lo que le deben preguntar, y el perfil de esos magistrados debe pasar sin ningún problema porque son profesionales del derecho. No me van a presionar, ¿Qué me van a presionar?, ¿Qué favores voy a hacer yo?", destacó el mandatario durante el periodo de preguntas de la prensa.