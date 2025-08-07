¡Lamentable! Dos incendios afectan a familias en Calidonia

Dos incendios se registraron durante la madrugada de este jueves 7 de agosto, uno en el edificio Las Hortencias, ubicado en San Miguel, y otro en la Calle 33 de Calidonia. En ambos casos, los afectados solicitaron apoyo a las autoridades, luego de perder lamentablemente todos sus enseres.
Entre los afectados se encuentran adultos mayores, bebés y Lun recién nacido de tan solo seis días.
Representantes de la Junta Comunal informaron que personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) ya se encuentra atendiendo la situación. Asimismo, señalaron que brindarán apoyo a las familias dentro de sus posibilidades, pero enfatizaron que la responsabilidad de ofrecer una solución a largo plazo recae sobre el propietario de los edificios, en coordinación con el MIVIOT.