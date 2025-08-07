¡Lamentable! Dos incendios afectan a familias en Calidonia

Dos incendios se registraron durante la madrugada de este jueves 7 de agosto, uno en el edificio Las Hortencias, ubicado en San Miguel, y otro en la Calle 33 de Calidonia. En ambos casos, los afectados solicitaron apoyo a las autoridades, luego de perder lamentablemente todos sus enseres.

Tras los hechos, las personas afectadas en San Miguel fueron reubicadas en el edificio Miller, mientras que los damnificados de Calle 33 fueron trasladados a las instalaciones de la Junta Comunal de Calidonia.

Entre los afectados se encuentran adultos mayores, bebés y Lun recién nacido de tan solo seis días.

Representantes de la Junta Comunal informaron que personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) ya se encuentra atendiendo la situación. Asimismo, señalaron que brindarán apoyo a las familias dentro de sus posibilidades, pero enfatizaron que la responsabilidad de ofrecer una solución a largo plazo recae sobre el propietario de los edificios, en coordinación con el MIVIOT.