Presidente Mulino viaja mañana a Nueva York para presidir sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente Mulino informó que viajará este viernes a Nueva York para presidir por este mes, la sesión de agosto del Consejo de Seguridad de la ONU.

El presidente José Raúl Mulino anunció, durante la conferencia de prensa del jueves 7 de agosto, que viajará este viernes 8 de agosto a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde presidirá, la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

"Yo estaré viajando mañana a Nueva York para el lunes presidir y me honra la distinción, el Consejo de Seguridad de la ONU y es una oportunidad muy importante para sentarme allí y dirigir el principal foro de seguridad mundial", señaló el mandatario.

Asimismo, indicó que, durante este mes, periodo en que Panamá ejerce la presidencia, se buscará impulsar prioridades clave para la institución, como la protección de los derechos civiles, la agenda de mujeres, paz y seguridad, la protección de la niñez en conflictos armados, así como el cambio climático y su impacto en la seguridad.

