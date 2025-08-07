Presidente Mulino viaja mañana a Nueva York para presidir sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Presidente Mulino viaja mañana a Nueva York. @presidencia

Por Ana Canto El presidente José Raúl Mulino anunció, durante la conferencia de prensa del jueves 7 de agosto, que viajará este viernes 8 de agosto a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde presidirá, la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

"Yo estaré viajando mañana a Nueva York para el lunes presidir y me honra la distinción, el Consejo de Seguridad de la ONU y es una oportunidad muy importante para sentarme allí y dirigir el principal foro de seguridad mundial", señaló el mandatario.

