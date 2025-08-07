Presidente de la Asamblea Nacional propone reformas a la Ley de Descentralización

El diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional , presentó ante el Pleno Legislativo y un público compuesto por alcaldes y representantes de corregimientos de todo el país el anteproyecto de ley que reforma la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones, en el marco del Día de la Municipalidad.

Herrera expresó que, “tenemos el reto de transformar los Gobiernos Locales de verdad; tenemos que recuperar la confianza de nuestra gente”. Además, extendió una invitación a seguir trabajando juntos para construir una verdadera ley de descentralización, que sea responsable, dedicada y que incluya los tres pilares fundamentales de la democracia: participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

Presidente de la Asamblea Nacional impulsa reforma

El presidente de la Asamblea destacó que, en conjunto con las autoridades locales y diferentes organizaciones, buscan una ley que permita una transformación real, dotando a los gobiernos locales de competencias y recursos necesarios para promover la equidad y la justicia social en todo Panamá. “La descentralización nació del corazón del municipalismo y estoy convencido de que, desde los gobiernos locales, podemos transformar nuestro país”, afirmó.

Este anteproyecto participaron la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea, la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), la Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALPA), la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento (CONARE) y la Dirección Nacional de Descentralización.

Entre los aspectos destacados del anteproyecto se encuentran la modernización de la ley para acercar el gobierno local a los ciudadanos, garantizar una planificación territorial estratégica, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, además de impulsar la capacitación continua de los funcionarios y autoridades locales.