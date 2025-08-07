Asamblea Nacional inicia revisión de las Oficinas de Participación Ciudadana a nivel nacional

La Asamblea Nacional informó que ha iniciado una revisión completa del funcionamiento de las Oficinas de Participación Ciudadana en todo el país, comenzando con la sede en la provincia de Veraguas.

"Hemos recibido con suma seriedad los señalamientos que indican un uso ineficiente de los recursos públicos, incluyendo una estructura de personal sobredimensionada contratación de personas sin funciones claras, gastaos acumulados sin justificación y planillas abultadas", destacó la Asamblea.

De comprobarse estas acciones, serán clasificadas como faltas graves al compromiso institucional con la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.

Por instrucción de la Presidencia de la Asamblea Nacional, se ha ordenado la elaboración de un informe técnico detallado que incluya la composición, funcionamiento, costos y resultados de estas oficinas. El análisis abarcará el examen de planillas, contratos de alquiler, gastos operativos e impacto legislativo de las iniciativas ciudadanas recibidas.

En caso de identificarse hallazgos, se aplicarán las medidas correctivas necesarias, dentro del marco legal, lo cual podría incluir el cierre de oficinas y la implementación de sanciones administrativas correspondientes.