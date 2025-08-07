Trump y Putin se reunirán en los próximos días para hablar sobre la guerra en Ucrania

Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán "en los próximos días", aseguró el jueves el Kremlin, al tiempo que descartó por ahora un encuentro a tres que incluya al dirigente ucraniano Volodimir Zelenski, que insiste en negociar directamente con el presidente ruso.

Putin considera que no se dan las "condiciones" para un encuentro cara a cara con Zelenski. Según Moscú una reunión de este tipo solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.

La cumbre Trump-Putin sería la primera entre presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde que Joe Biden se reunió con el presidente ruso en Ginebra en junio de 2021.

Contenido relacionado: Brasil presenta queja ante la OMC contra aranceles punitivos de EE.UU. impuestos por Trump

El encuentro forma parte de los esfuerzos de Trump para poner fin de la ofensiva militar rusa en Ucrania. Las tres rondas de conversaciones directas entre Moscú y Kiev que se han celebrado hasta ahora no han logrado avances hacia un alto el fuego y ambas partes parecen muy lejos de poder poner fin a un conflicto que empezó hace más de tres años.

Trump dijo el miércoles que probablemente se reuniría cara a cara con Putin "muy pronto".

"A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo de principio para organizar una cumbre bilateral en los próximos días", declaró el asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, citado por agencias estatales rusas. "A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo de principio para organizar una cumbre bilateral en los próximos días", declaró el asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, citado por agencias estatales rusas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1953495099125690608&partner=&hide_thread=false Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán "en los próximos días", aseguró el jueves el Kremlin, al tiempo que descartó por ahora un encuentro a tres que incluya al dirigente ucraniano Volodimir Zelenski, que insiste en negociar directamente con el presidente ruso.



Putin… pic.twitter.com/OvDVHR5rPb — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2025

"Ahora estamos empezando a trabajar en los detalles junto con nuestros colegas estadounidenses", añadió Ushakov. "Se ha fijado como fecha objetivo la próxima semana", añadió.

Putin aseguró por su parte que la reunión podría ser en Emiratos Árabes Unidos. Un funcionario de la Casa Blanca, que pidió no ser identificado, afirmó que el lugar de la reunión aún no se ha acordado entre Moscú y Washington. Y aseguró también que el encuentro podría darse la próxima semana.

Decenas de miles de personas han muerto desde que Rusia lanzó su ofensiva militar contra Ucrania en febrero de 2022.

Los bombardeos rusos han obligado a millones de personas a huir de sus hogares y han destruido grandes zonas del este y sur de Ucrania. Putin ha rechazado hasta ahora los reiterados llamamientos de Estados Unidos, Europa y Kiev para lograr un alto el fuego.

FUENTE: AFP