Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2025 - 15:21

Alcaldía de Panamá anuncia Festival Gastronómico IPTY en el Mercado San Felipe Neri

La Alcaldía de Panamá invita a toda la ciudadanía a disfrutar del Festival Gastronómico IPTY este sábado 9 de agosto en el Mercado San Felipe Neri.

Alcaldía de Panamá
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

Este sábado 9 de agosto se celebrará el Festival Gastronómico IPTY, una actividad organizada por la Alcaldía de Panamá como parte de su agenda cultural y de promoción de la ciudad como Capital Creativa Gastronómica.

La Alcaldía de Panamá informa el horario del Festival Gastronómico IPTY

El evento tendrá lugar en el Mercado San Felipe Neri, desde las 11:00 am hasta las 8:00 pm, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia culinaria y cultural completa.

Durante la jornada, el público podrá deleitarse con una gran variedad de propuestas gastronómicas típicas y creativas. Además, habrá:

  • Presentaciones artísticas
  • Venta de artesanías y comida
  • Actividades culturales para toda la familia
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/1953117452025450872&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
