Alcaldía de Panamá anuncia Festival Gastronómico IPTY en el Mercado San Felipe Neri

Este sábado 9 de agosto se celebrará el Festival Gastronómico IPTY, una actividad organizada por la Alcaldía de Panamá como parte de su agenda cultural y de promoción de la ciudad como Capital Creativa Gastronómica.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La Alcaldía de Panamá informa el horario del Festival Gastronómico IPTY

El evento tendrá lugar en el Mercado San Felipe Neri, desde las 11:00 am hasta las 8:00 pm, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia culinaria y cultural completa.

Durante la jornada, el público podrá deleitarse con una gran variedad de propuestas gastronómicas típicas y creativas. Además, habrá:

Presentaciones artísticas

Venta de artesanías y comida

Actividades culturales para toda la familia