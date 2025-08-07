Lele Pons en La Mordida: Revela todo sobre su maternidad, carrera y su vida personal

En una entrevista que nos dejó ver su lado más humano, Lele Pons se sinceró sobre su etapa como mamá. Junto a su esposo, el cantante Guaynaa, la influencer está más que emocionada por la llegada de la bebé. Nos contó que, en casa, el español será el idioma principal, dejando el inglés para la escuela, una decisión con la que muchos padres latinos se identificarán.

Recordando su propia infancia, Lele se definió como una niña “cabrita loca” y “muy traviesa”, lo que la llevó a reflexionar con humor sobre qué tipo de madre será. Como hija única, compartió su deseo de tener más hijos en el futuro para que su primogénita no crezca solo.

De Vine a TikTok: La evolución de una estrella digital

Lele Pons también nos dio una clase magistral sobre la evolución de las redes sociales. Desde sus inicios en Vine, donde la comedia física la catapultó a la fama, hasta las plataformas actuales como TikTok, nos explicó cómo ha cambiado el juego del contenido digital. Su mayor ambición, nos confesó, es ir más allá de la pantalla: quiere dirigir una película inspirada en una historia real.

Sin embargo, el proyecto del que se siente más orgullosa es su documental sobre la salud mental de 2018. Lo creó para ayudar a quienes, como ella, enfrentan batallas internas.

Una historia de amor y el mejor consejo para sus fans

La estrella nos compartió la adorable historia de cómo conoció a Guaynaa y cómo supo que él era el indicado. Un viaje a Puerto Rico y la cualidad de su esposo de hacer felices a los demás terminaron de conquistar su corazón.

Para cerrar, Lele dejó un mensaje a sus seguidores y dio una gran noticia: será la anfitriona de los Premios Juventud que se celebrarán en Panamá. Un anuncio que celebra su conexión con la comunidad latina y promete un evento inolvidable.

Puedes seguir en contenido de La Mordida a través de su canal de YouTube https://www.youtube.com/@LaMordidaPa y el todas las redes sociales como @lamordidapa.