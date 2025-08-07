IMA aclara que no ha comprado leche fresca a productores nacionales.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que no compra ni ha comprado leche fresca a productores nacionales. En relación con el reciente desequilibrio en el sector lácteo, la entidad implementó un plan de compra de queso procesado, no de leche fresca, ya que esta fue vendida directamente por cada productor a la empresa privada.
La implementación de esta iniciativa permitió ofrecer una solución efectiva y temporal para mitigar el impacto del excedente lácteo, mediante la comercialización del queso a través de las Agroferias y tiendas del IMA, garantizando precios justos para los consumidores.