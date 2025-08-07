Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2025 - 16:27

Feria Internacional del Libro 2025: Cuándo será y cómo comprar los boletos

La Cámara Panameña del Libro anunció que el país invitado de honor para la Feria Internacional del Libro 2025 será el Reino de Marruecos.

Feria Internacional del Libro.

La Cámara Panameña del Libro anunció que el país invitado de honor será el Reino de Marruecos, y que los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales autóctonas representativas de esta nación.

¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos?

Los boletos los puedes adquirir a través de https://panatickets.boletosenlinea y en sus puntos de venta físicos ubicados en Multiplaza y Felipe Motta de Marbella.

Costos de las entradas:

  • Adultos: B/. 3.00
  • Niños: B/: 1.00
  • Estudiantes universitarios: B/. 1.00
  • Jubilados: B/. 2.00
  • Pasaporte cultural: B/. 18.00 (pase para los 7 días de Feria)
  • Niños menores de 4 años entran gratis.
  • Precio de niños y estudiantes aplica para edades entre 5 y 17 años

Los jubilados y estudiantes universitarios deben presentar sus credenciales en taquilla para adquirir sus boletos.

Rutas de MiBus para llegar a la Feria Internacional del Libro

feria dellibro 2025
Rutas para llega a la Feria Internacional del Libro 2025.

