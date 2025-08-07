Feria Internacional del Libro 2025: Cuándo será y cómo comprar los boletos

Del lunes 11 al domingo 17 de agosto se llevará a cabo la feria Internacional del libro 2025 en la ciudad de Panamá, en el Centro de Convenciones de Atlapa, con un horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

La Cámara Panameña del Libro anunció que el país invitado de honor será el Reino de Marruecos, y que los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales autóctonas representativas de esta nación.

Embed - Camara Panamena del Libro on Instagram: " ¡Adquiere tus boletos para la Feria Internacional del Libro de Panamá 2025! Aprovecha el precio de preventa y asegura tu entrada al evento literario más esperado del año. Adquiere tus boletos a través de .. y en sus puntos de venta físicos ubicados en Multiplaza y Felipe Motta de Marbella. : Adultos: B/. 3.00 Niños: B/: 1.00 Estudiantes universitarios: B/. 1.00 Jubilados: B/. 2.00 Pasaporte cultural: B/. 18.00 (pase para los 7 días de Feria) Niños menores de 4 años entran gratis. Precio de niños y estudiantes aplica para edades entre 5 y 17 años. Jubilados y estudiantes universitarios deben presentar sus credenciales en taquilla para adquirir sus boletos. *Precios de preventa válidos hasta el 10 de agosto de 2025. ¡Sé parte del evento literario del año! 11 al 17 de agosto Centro de Convenciones ATLAPA ¡Nos vemos en la FIL Panamá 2025! #FILPanamá2025 #TejiendoDiálogos #panama #PanamáSíLee #eventospanamá #eventoliterario #eventocultural #eventoeducativo #lectorespanama #libreriaspanama" View this post on Instagram A post shared by Camara Panamena del Libro (@camarapanamenadellibro)

¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos?

Los boletos los puedes adquirir a través de https://panatickets.boletosenlinea y en sus puntos de venta físicos ubicados en Multiplaza y Felipe Motta de Marbella.

Costos de las entradas:

Adultos: B/. 3.00

Niños: B/: 1.00

Estudiantes universitarios: B/. 1.00

Jubilados: B/. 2.00

Pasaporte cultural: B/. 18.00 (pase para los 7 días de Feria)

Niños menores de 4 años entran gratis.

Precio de niños y estudiantes aplica para edades entre 5 y 17 años

Los jubilados y estudiantes universitarios deben presentar sus credenciales en taquilla para adquirir sus boletos.

Rutas de MiBus para llegar a la Feria Internacional del Libro