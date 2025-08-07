Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2025 - 16:44

Tren Panamá-David: la estación de Divisa será diseñada como centro logístico de carga

El ramal hacia Panamá Pacífico del Tren Panamá-David se desarrollará en una fase posterior, lo que representará un ahorro estimado de al menos B/.700 millones.

presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

La primera fase del tren Panamá - David - Frontera contempla un trayecto de aproximadamente 205 kilómetros, desde Albrook hasta Divisa, cruzando por el quinto puente sobre el Canal.

Esta etapa incluirá 8 de las 14 estaciones proyectadas, siendo la estación de Divisa el componente principal, diseñada como un nodo logístico y agroindustrial de carga.

La información fue compartida por el secretario del Ferrocarril, Henry Faarup, durante una reunión con miembros de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

Faarup también anunció que el ramal hacia Panamá Pacífico se desarrollará en una fase posterior, mediante una vía de acercamiento, lo que representará un ahorro estimado de al menos B/.700 millones en la inversión.

“La construcción del ferrocarril va a incrementar el estándar de vida de todos los panameños y genera confianza en la empresa privada, a pesar de que el modelo económico y estructural está en constante revisión. Los cambios se pueden generar, como por ejemplo variar por dónde iniciaremos la obra”, destacó Faarup.

