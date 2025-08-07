CSS lanza 'Mi retiro voluntario': ¿Cómo usar la nueva plataforma para el calcular pensiones?

La Caja del Seguro Social (CSS) lanzó el miércoles 6 de agosto la nueva plataforma digital 'Mi retiro voluntario', una herramienta para que los asegurados puedan proyectar el monto estimado de su pensión al cumplir con las cuotas o la edad de jubilación (57 para mujeres y 62 para hombres).
¿Cómo acceder a 'Mi retiro voluntario y datos mostrados?
- Para utilizar esta herramienta, el usuario debe estar registrado previamente en el portal Mi Caja Digital. Una vez dentro, en la pantalla de inicio aparecerá la opción ‘Mi Retiro Voluntario’.
- Dentro, podrá observar datos como: verificación de aportaciones y la proyección de pensión. Pero antes, el sistema solicitará responder tres preguntas de seguridad.
- Consultar la fecha máxima con prórroga para cambiar al nuevo sistema reformado, siempre y cuando la CSS se lo recomiende.
¿Pasos para utilizar la herramienta 'Mi retiro voluntario?
En 'Mi retiro voluntario' le proporcionan dos pasos para utilizarlo correctamente.
Paso 1: Verificación de aportaciones
- En esta sección podrá consultar su historia para verificar sus aportaciones a la CSS o verificar los errores de su cuenta individual.
- Datos ofrecidos en las aportaciones: información del asegurado, fecha de inscripción a la CSS, total de cuotas reportadas y total de salarios reportados.
Paso 2: Proyección de pensión
- A qué sistema de pensión pertenece el usuario (solidario o mixto).
- Recomendación sobre cambiar o no de sistema, según corresponda.
- Fecha límite (con prórroga) para realizar el cambio, si aplica.
La CSS destaca que esta plataforma es una herramienta de orientación y proyección futura, por lo que para consultas específicas o asesorías más detalladas, los usuarios deben acudir a las agencias de atención al asegurado.