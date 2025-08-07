CSS lanza 'Mi retiro voluntario': ¿Cómo usar la nueva plataforma para el calcular pensiones?

Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2025 - 10:12

La CSS informó que la herramienta digital ‘Mi Retiro Voluntario’ es una plataforma de orientación y proyección de pensiones futuras.

La Caja del Seguro Social (CSS) lanzó el miércoles 6 de agosto la nueva plataforma digital 'Mi retiro voluntario', una herramienta para que los asegurados puedan proyectar el monto estimado de su pensión al cumplir con las cuotas o la edad de jubilación (57 para mujeres y 62 para hombres).

¿Cómo acceder a 'Mi retiro voluntario y datos mostrados?

  • Para utilizar esta herramienta, el usuario debe estar registrado previamente en el portal Mi Caja Digital. Una vez dentro, en la pantalla de inicio aparecerá la opción ‘Mi Retiro Voluntario’.
  • Dentro, podrá observar datos como: verificación de aportaciones y la proyección de pensión. Pero antes, el sistema solicitará responder tres preguntas de seguridad.
  • Consultar la fecha máxima con prórroga para cambiar al nuevo sistema reformado, siempre y cuando la CSS se lo recomiende.
¿Pasos para utilizar la herramienta 'Mi retiro voluntario?

En 'Mi retiro voluntario' le proporcionan dos pasos para utilizarlo correctamente.

Paso 1: Verificación de aportaciones

  • En esta sección podrá consultar su historia para verificar sus aportaciones a la CSS o verificar los errores de su cuenta individual.
  • Datos ofrecidos en las aportaciones: información del asegurado, fecha de inscripción a la CSS, total de cuotas reportadas y total de salarios reportados.

Paso 2: Proyección de pensión

  • A qué sistema de pensión pertenece el usuario (solidario o mixto).
  • Recomendación sobre cambiar o no de sistema, según corresponda.
  • Fecha límite (con prórroga) para realizar el cambio, si aplica.

La CSS destaca que esta plataforma es una herramienta de orientación y proyección futura, por lo que para consultas específicas o asesorías más detalladas, los usuarios deben acudir a las agencias de atención al asegurado.

